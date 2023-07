200 % Kursplus in 10 Jahren + 8 % Dividendenrendite: Diese Dividendenaktie hat geliefert!

Eine Dividendenaktie, die in zehn Jahren 200 % Kursplus und inzwischen 8 % Dividendenrendite pro Jahr liefert? Es klingt zugegebenermaßen nach keiner Aktie, die einen als Investor schnell reich gemacht hat. Wohl aber nach einer Chance, die viele Einkommensinvestoren im Nachhinein wohl gerne im Depot hätten.

Entscheidend: Die Growth-Story und womöglich auch die der Aktienkursperformance geht noch weiter. Welche Aktie sich hinter dem geheimen Performer und Dividendenstar von heute versteckt? In einer Minute bist du schlauer, versprochen.

200 % Kursplus und 8 % Dividendenrendite: PepsiCo ist die Aktie!

Genau: Die Dividendenaktie, die innerhalb der letzten zehn Jahre eine solche Performance gezeigt hat, ist PepsiCo (WKN: 851995). In den letzten Pi mal Daumen zehn Jahren haben sich die Anteilsscheine in etwa verdreifacht. Ausgehend von dem damaligen Kaufkurs und der heutigen Dividende erhielten Einkommensinvestoren ca. 8 % Dividendenrendite. Kein schlechter Wert, gewiss nicht.

PepsiCo hat als Dividendenaktie eine Menge hinter sich. So kletterte die Dividende je Aktie innerhalb dieses Zeitraums von 0,45 US-Dollar im Vierteljahr bis auf 1,265 US-Dollar. Das zeigt: Ein solides, beständiges Wachstum ist Teil der Erfolgsgeschichte gewesen. Aber nicht nur die Dividende je Aktie ist innerhalb dieses Zeitraums gewachsen.

Nein, PepsiCo hat auch außerdem auch den Gewinn je Aktie signifikant gesteigert. Der 2012er Wert lag noch bei 4,10 US-Dollar, während der 2022er Wert inzwischen bei 6,46 US-Dollar liegt. Ein beständiges, moderates Wachstum gehört zu der Growth-Story daher dazu. Das hat letztlich auch die Dividende je Aktie sukzessive wachsen lassen. Und vermutlich auch zu 200 % Kursplus beigetragen und eben nicht nur zu 8 % Dividendenrendite auf Basis des damaligen Einstandskurses.

In Summe hat PepsiCo über die vielen Jahre moderates Wachstum per Pricing-Power, neuer Produkte und das ausspielen der defensiven Klasse gezeigt. Mit Marken wie der gleichnamigen Pepsi, 7Up, Mirinda oder auch dem Frito-Lays-Segment ist das nicht so schwierig gewesen. Zumal das Ergebniswachstum je Aktie im letzten Jahr erneut bei 17 % im direkten Jahresvergleich gelegen hat. Mit einem Dividendenwachstum von 10 % zeigt der Dividendenkönig außerdem: Selbst das Wachstum der Ausschüttungssumme je Aktie ist alles andere als moderat.

Ist das erneut möglich?

Ob die Dividendenaktie PepsiCo in weiteren zehn Jahren erneut 200 % Kursplus und eine Dividendenrendite von 8 % schafft? Eine interessante Fragestellung. Fest steht jedenfalls: Im Jahr 2013 ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis mit einem Wert von ca. 18,4 deutlich moderater gewesen, als der jetzige Wert von ca. 28. Wobei die Dividendenrendite damals mit 2,8 % ähnlich zum heutigen Wert von 2,7 % gewesen ist.

Entscheidend ist das weitere Wachstum bei PepsiCo. Wenn es der US-Konzern schafft, auch in den nächsten zehn Jahren das Ergebnis je Aktie im hohen, einstelligen Prozentbereich oder womöglich im gerade zweistelligen Prozentbereich zu steigern, so wäre die Performance möglich. Auch ein Dividendenwachstum von 10 % p. a. könnte rein rechnerisch bis zu 8,5 % Dividendenrendite innerhalb von zehn Jahren führen.

Aber vergessen wir nicht: Ein solches Wachstum ist bei einem Dividendenkönig und reifem US-amerikanischen Getränke- und Lebensmittel-Konzern alles andere als ein Selbstläufer. Wobei PepsiCo in den letzten Jahren gezeigt hat: Unmöglich sind solche Wachstumsraten mit Sicherheit nicht.

Der Artikel 200 % Kursplus in 10 Jahren + 8 % Dividendenrendite: Diese Dividendenaktie hat geliefert! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Vincent besitzt Aktien von PepsiCo. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

Aktienwelt360 2023