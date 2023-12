1st Source Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Sentiment und Buzz: Die Bewertung einer Aktie wird nicht nur durch die kurzfristige Betrachtung, sondern auch durch eine längere Analyse der Kommunikation im Internet beeinflusst. Bei der Einschätzung von 1st Source haben wir sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Unsere Analyse zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Dividende: Die Dividendenrendite von 1st Source liegt derzeit bei 2,98 Prozent des aktuellen Kursniveaus, was 135,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die 1st Source-Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite wird dabei in Bezug zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der 1st Source-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 44,81 USD, wobei der letzte Schlusskurs bei 54,25 USD liegt, was einer Abweichung von +21,07 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt einen letzten Schlusskurs, der über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+15,65 Prozent Abweichung), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Anleger: In den letzten zwei Wochen wurden 1st Source von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Dagegen wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.