1st Source Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die Finanzanalysten haben die Dividendenpolitik von 1st Source unter die Lupe genommen und eine negative Bewertung abgegeben. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt derzeit bei -135,72 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Handelsbanken.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigen die Analysen, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die 1st Source-Aktie ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat die 1st Source-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,47 Prozent erzielt, was 5,6 Prozent unter dem Durchschnitt für Finanzaktien liegt. Im Vergleich zur Branche "Handelsbanken" liegt die Aktie jedoch um 4,28 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet.

Des Weiteren haben die Analysten die Stimmung der Anleger auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um 1st Source in den sozialen Medien aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.