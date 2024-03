1st Source Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die 1st Source-Aktie schüttet eine Dividendenrendite von 2,71 % aus, was 135,62 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 138,33 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags im Vergleich zur Branche.

Bei der technischen Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt der aktuelle Wert bei 47,51 USD. Der letzte Schlusskurs von 50,25 USD liegt also um 5,77 Prozent darüber, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (51,05 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,57 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik somit ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 55, was zu einem "Neutral"-Rating führt, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt ebenfalls im neutralen Bereich (55,27), was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Stimmung für 1st Source hat sich in den letzten Wochen verbessert, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Hinsichtlich der Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.