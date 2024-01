1st Source Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation können wichtige Hinweise auf die Entwicklung von Aktienkursen liefern. Unsere Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für 1st Source in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb wir die Aktie als "Neutral" bewerten.

In Bezug auf die Diskussionsstärke in den sozialen Medien konnten unsere Programme in den letzten vier Wochen keine signifikante Aktivität für 1st Source feststellen. Deshalb erhält das Unternehmen auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der Analyse der Analysteneinschätzungen in den letzten zwölf Monaten erhielt die 1st Source-Aktie insgesamt 2 Bewertungen, wovon 1 als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft wurden. Aus dieser Bewertung ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating. Für das kommende Jahr liegt das durchschnittliche Kursziel bei 52 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 0,54 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

In der technischen Analyse wurde festgestellt, dass der aktuelle Kurs der 1st Source-Aktie um 13,7 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Beim Vergleich des letzten Schlusskurses mit dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) der 1st Source-Aktie derzeit bei 10,51, was 33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb wir auch in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung vergeben.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die 1st Source-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen und Bewertungen insgesamt ein "Gut"-Rating erhält.