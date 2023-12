1st Source Aktie: Käufer sollten sich sputen!

In den letzten 200 Handelstagen hat sich der Durchschnittsschlusskurs der 1st Source-Aktie auf 44,75 USD belaufen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 50,94 USD, was einem Unterschied von +13,83 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (46,07 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+10,57 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating für die 1st Source-Aktie führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In den vergangenen 12 Monaten haben Analysten einmal ein "Gut"-Rating, einmal ein "Neutral"-Rating und kein einziges "Schlecht"-Rating für die 1st Source vergeben. Langfristig erhält der Titel somit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu 1st Source. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 2,08 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 52 USD führt. Dies wird als "Neutral"-Einschätzung betrachtet, und insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über 1st Source in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über 1st Source wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt und die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Die Dividendenpolitik von 1st Source schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken. Mit einem Unterschied von 5351,54 Prozentpunkten (2,98 % gegenüber 5354,52 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie daher die Einstufung "Schlecht".