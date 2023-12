1st Source Aktie: Gigantischer Hammer!

In den vergangenen zwölf Monaten haben insgesamt 2 Analysten ihre Bewertung zur 1st Source-Aktie abgegeben. Von diesen Bewertungen waren 1 als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft worden, während keine als "Schlecht" bewertet wurde. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für die 1st Source-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu 1st Source. Die durchschnittliche Kursziel-Prognose der Analysten liegt bei 52 USD, was einem Abwärtspotenzial von -6,05 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 55,35 USD. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung. Zusammenfassend erhält die 1st Source-Aktie daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet 1st Source derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Handelsbanken, mit einem Unterschied von 135,64 Prozentpunkten (2,98 % gegenüber 138,62 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), verzeichnet bei 1st Source einen RSI-Wert von 12,56, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 26,85 und wird ebenfalls als Indikator für eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau betrachtet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Gesamteinschätzung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über 1st Source diskutiert, mit vier Tagen, an denen das Stimmungsbarometer auf grün zeigte und keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Überwiegend neutral war die Einstellung der Anleger an einem Tag. Auch aktuell, in den vergangenen ein bis zwei Tagen, zeigen die Anleger vor allem Interesse an positiven Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung, was 1st Source insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers einbringt.