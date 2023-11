1st Prestige Wealth Management Aktie: Keine Angst!

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien gegenüber Charlestowne Premium Beverages ist neutral, wie aus einer Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Tagen gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Charlestowne Premium Beverages daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Charlestowne Premium Beverages. Eine Änderung des Stimmungsbildes ergibt sich, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Charlestowne Premium Beverages keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird das Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Die Dividende von Charlestowne Premium Beverages liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kapitalmärkte (3,87 %) eine niedrigere Ausschüttung bedeutet. Die Differenz beträgt 3,87 Prozentpunkte, weshalb die Dividende derzeit als "Schlecht" eingestuft wird.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Aktuell wird Charlestowne Premium Beverages mit dem Wert 0 als überverkauft eingestuft, was als "Gut" bewertet wird. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 0, was darauf hinweist, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt wird daher für den Relative Strength-Index die Einstufung als "Gut" resuliert.