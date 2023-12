1st Colonial Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Die Dividendenrendite von 1st Colonial liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche ergibt sich eine Differenz von -138,66 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Stimmungsbild rund um 1st Colonial hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, weshalb wir diese Kriterien als "Neutral" bewerten. Auch die Anzahl der Diskussionen und Beiträge zeigt keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält 1st Colonial daher in Bezug auf das Sentiment und den Buzz eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zeigen, dass über 1st Colonial in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde. Auch in den vergangenen Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser neutralen Stimmung erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse erhält die 1st Colonial-Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag um 6,3 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage lag. Der Schlusskurs im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt zeigt hingegen nur eine geringe Abweichung von +0,16 Prozent, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält 1st Colonial in der technischen Analyse eine "Gut"-Bewertung.