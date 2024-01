1st Colonial Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die Aktie von 1st Colonial wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,69 gehandelt, was unter dem Branchendurchschnitt von 15,6 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Die Stimmung in den sozialen Medien gegenüber 1st Colonial war in den letzten Tagen neutral, ebenso wie die neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält 1st Colonial daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt 1st Colonial derzeit bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,97 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie von 1st Colonial liegt bei 50, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der Vergleich mit dem RSI-Wert auf 25-Tage-Basis von 34,97 zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für 1st Colonial.