1st Colonial Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

In den letzten zwei Wochen wurde über 1st Colonial neutral diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie heute geführt hat. Dies ergibt sich aus den Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den vergangenen Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten.

Bei einer Dividende von 0 % wird 1st Colonial im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (138,51 %) als schlechter eingestuft. Die Aktie wird also bezüglich der Ausschüttung niedriger bewertet.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von 1st Colonial mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,63 um 53 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" (16,41). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt eine "Schlecht"-Empfehlung für den RSI7 von 100 und eine "Neutral"-Einstufung für den RSI25 von 38,1. Dies führt zu einem Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Basierend auf diesen Bewertungen erhält 1st Colonial insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.