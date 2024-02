1stAvailable Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die Visionflex-Aktie wird aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet, da der aktuelle Kurs von 0,009 AUD 10 Prozent unter dem GD200 (0,01 AUD) liegt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht mit einem Kurs von 0,01 AUD im "Schlecht"-Bereich, da der Abstand zum Kurs -10 Prozent beträgt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment für die Visionflex-Aktie wird insgesamt als "Gut" bewertet, da in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen mit den positiven Themen rund um Visionflex beschäftigte.

In Bezug auf die Dividende schneidet Visionflex im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitstechnologie (102,18 %) mit einer Dividende von 0 % niedriger ab, was eine Einstufung als "Schlecht" ergibt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Visionflex festgestellt wurde. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral". Ebenso konnten in Bezug auf die Stärke der Diskussion keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Visionflex daher in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.