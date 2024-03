1stAvailable Aktie: Bitte unbedingt beachten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Visionflex.

Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was darauf hindeutet, dass Visionflex derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 50, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral" Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Visionflex festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet, ebenso wie die Stärke der Diskussion, bei der keine signifikanten Unterschiede festgestellt wurden. Insgesamt erhält Visionflex für diese Stufe daher eine "Neutral" Bewertung.

Die Diskussionen rund um Visionflex in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Visionflex derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 102,09 liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Insgesamt zeigt sich, dass Visionflex in Bezug auf den RSI und das Sentiment "Neutral" bewertet wird, während die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen eingestuft wird. In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält das Unternehmen jedoch eine "Schlecht"-Einschätzung.