1stAvailable Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Visionflex liegt der 7-Tage-RSI derzeit bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 47,06 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Visionflex diskutiert und das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen positive Tendenzen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen vor allem positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Visionflex-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet, der aktuell bei 0,01 AUD liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt ebenfalls nahe dem letzten Schlusskurs und führt daher ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Visionflex.