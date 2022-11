1 weiteres geheimes Erfolgsrezept von Warren Buffett

Es gibt so manches Erfolgsrezept von Warren Buffett. Das Orakel von Omaha investiert unternehmensorientiert in Aktien. Außerdem langfristig. Er ist der Meinung, dass der Markt erst langfristig eine Waage ist. Sowie auch, dass gute Unternehmen über viele Jahre zu Zinseszins-Maschinen werden.

Jedoch gibt es Erfolgsgeheimnisse, die wir alle kennen. Die wir jedoch nicht unbedingt immer auf dem Schirm haben. Riskieren wir heute erneut einen Blick auf ein solches. Sowie auch darauf, was wir davon lernen können.

Das heutige Erfolgsrezept von Warren Buffett

Es ist vielleicht ein ziemlich banales Erfolgsgeheimnis: Aber Warren Buffett investiert letztlich in jeder Marktlage. Crash, Korrektur, Rallye, Hausse, Aufschwung, Abschwung: All das sind makroökonomische Dinge, denen der unternehmensorientierte Investor letztlich wenig Aufmerksamkeit schenkt.

Das heißt übrigens nicht, dass das Orakel von Omaha immer investiert. Gewiss nicht. Es gibt auch Monate oder Quartale, in denen er tendenziell sehr ruhig agiert. Das Entscheidende ist jedoch: Es hängt nicht davon ab, ob wir uns in einer Korrektur oder in einer Rallye befinden.

Warren Buffett schaut lediglich nach einem Gesamtpaket: Nach einem guten Unternehmen zu einem fairen Preis. Tritt das ein, so kauft er zu. Wo sich der Gesamtmarkt befindet und ob es gegebenenfalls noch weiter runtergeht? Sekundäre Fragen, um die er sich weniger schert. Im Zweifel kauft er die gleiche Qualität später noch einmal zu günstigeren Konditionen.

Was wir davon mitnehmen können

Es ist gewiss kein Geheimnis, aber ein Erfolgsrezept von Warren Buffett: unabhängig von der Marktlage zu agieren. Das, was wir davon dringend mitnehmen müssen, ist ein ähnlicher Ansatz. Crash oder Korrekturen, selbst eine Rallye sind nur temporäre Phänomene. Ja, sogar störendes Rauschen, wenn man es denn so bezeichnen möchte. Der Fokus muss auf dem Unternehmen liegen sowie dem Preis, den wir für die Aktie bezahlen, und der Rendite, die wir langfristig orientiert erhalten können.

Das soll nicht heißen, dass wir einfach immer kaufen sollten. Auch Warren Buffett macht das gewiss nicht. Aber schon, dass wir offen für mögliche interessante Käufe in jeder Marktlage sein müssen. Wenn wir etwas Geeignetes finden, sollten wir auch zuschlagen. Der Starinvestor zögert auch nicht oder überlegt, ob jetzt wirklich ein guter Zeitpunkt ist.

Der Artikel 1 weiteres geheimes Erfolgsrezept von Warren Buffett ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Motley Fool Deutschland 2022