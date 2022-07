Der 1 Schritt für mutige Investoren im Crash (zu dem die meisten nicht bereit sind!)

Es gibt so manchen Schritt für Investoren im Crash. Mut ist relativ, wenn die Aktienmärkte volatil sind. Der eine Anleger zum Beispiel muss seine ganze Willensstärke aufbringen, um bloß dabei zu bleiben, während ein anderer die Achterbahnfahrt achselzuckend zur Kenntnis nimmt.

Trotzdem gibt es einen Schritt für mutige Investoren im Crash, der dich wirklich weit voranbringt. Darum soll es heute gehen. Bereit? Ganz einfach: Es hängt natürlich mit dem Kaufen ab. Aber eben auch mit einer ganzen Prise Opportunismus und Contrarian-Denke.

Der Schritt für mutige Investoren im Crash

Es ist eigentlich relativ simpel, was man als Investor im Crash machen sollte: günstige Aktien kaufen, warten und sich über eine großartige Rendite freuen. Allerdings würde ich weitergehen und sagen: Konzentriere dich auf die Aktien, die so tief gefallen sind, dass der Markt sie im Moment eigentlich meidet, und schlage hier im größeren Stil zu.

Die Kernidee ist eigentlich relativ simpel: Aktien zu kaufen, die eben vom Markt ignoriert werden, ist eine naheliegende Wahl. Dort, wo sich die Masse der Investoren noch aufhält, sind keine größere Schnäppchen zu machen. Deshalb sollte man bewusst in die Richtung blicken, in die die meisten nicht schauen. Im Moment wären das zum Beispiel Wachstumsaktien.

Der Schritt für mutige Investoren ist daher: Im großen Stil das zu kaufen, was der Rest des breiten Marktes nicht haben will. Natürlich mit einer selektiven Perspektive und dem Forschen nach guten Unternehmen. Aber auch das gibt es jetzt im Growth-Bereich. Ja, sogar profitabel und mit wirklich günstigen Bewertungen. An Auswahlmöglichkeiten mangelt es nicht, was jedoch die Schwierigkeit impliziert, hier die Spreu vom Weizen zu trennen.

Trotzdem ist das ein Weg, um wirklich herausragende Renditen einzufahren. Das Kaufen starker Unternehmen, die niemand im Moment haben möchte, das Halten und das Sichkonzentrieren auf diese Stärke ist eine Qualität, die schließlich nur die wenigsten Investoren mitbringen. Insofern ist das ein Schritt für mutige Investoren im Crash. Aber vermutlich für die wenigsten.

Einige Schwierigkeiten

Bei diesem einen Schritt für mutige Investoren im Crash gibt es einige Schwierigkeiten. Zum Beispiel das Kaufen dessen, was der breite Markt ignoriert oder stark abverkauft hat. Natürlich kann es noch tiefer bergab gehen. Auf dem Tiefpunkt kaufen die wenigsten. Oder auch das Investieren mit einem größeren Einsatz. Aber trotzdem sollte man sich fragen, ob es das nicht wert ist. Ein starkes Unternehmen bleibt schließlich ein solches. Und eine günstige Aktie, die ein starkes Unternehmen verbrieft, ist schließlich eine günstige Aktie.

