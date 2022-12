1 Hoch-Dividenden-Aktie im Check!

Weitere Suchergebnisse zu "Adecco Group":

Hoch-Dividenden-Aktien besitzen für einkommensorientierte Investoren einen besonderen Reiz, denn ihre hohe Ausschüttungen sorgen für ein gutes passives Einkommen.

Hoch-Dividenden-Aktien sind dabei gar nicht mal so selten. Ab einer Dividendenrendite von 4 % könnte man von einer solchen sprechen. Gerne dürfen es aber auch mehr sein – bis zu 10 % oder mehr.

Je höher die Dividendenrendite, desto risikobehafteter ist sie jedoch auch. Das Risiko einer Dividendenkürzung dürfte deutlich erhöht sein.

Mit Blick auf Hoch-Dividenden-Aktien lässt sich aktuell ein Unternehmen wie Adecco (WKN: 922031) aufspüren. Die Schweizer Zeitarbeitsfirma rentiert aktuell bei 8,1 % und besitzt mit einem Gewinnmultiplikator von 8,9 ein einstelliges KGV. Gute Voraussetzungen, um uns die Aktie mal genauer anzuschauen.

Adecco-Aktie im Fokus

The Adecco Group ist ein weltweit führender Personaldienstleister. Konkret vermittelt das Unternehmen Arbeitsplätze. Aber auch im Bereich Zeitarbeit ist das Unternehmen tätig, genauso wie in der Fortbildung. Dabei handelt es sich nicht um einen regional aufgestellten Player, sondern um ein global agierendes Powerhouse.

Fast 21 Mrd. Euro setzte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 um. Dabei vermittelte Adecco 115.000 Menschen einen neuen Arbeitsplatz. Mehr als 500.000 Menschen erhielten eine flexible Beschäftigung über die Schweizer, während 750.000 Menschen fortgebildet wurden.

Zuletzt solide Wachstumsraten

Das alles sind allein schon beeindruckende Zahlen. Die letzten Wachstumsraten überzeugen ebenfalls. So wurde im Jahr 2021 ein organisches Umsatzwachstum von 9 % ausgewiesen. Im dritten Quartal 2022 lag es sogar bei 6 %. Rückenwind geben die aktuellen Wechselkurse, die den Umsatz berichtet um 16 % nach oben trieben.

Angesichts der niedrigen Bewertung könnte dies auf versteckte Ängste der Investoren hindeuten. Und in der Tat gibt es diese, denn ein Personaldienstleister wie Adecco hängt mit seinem Geschäftsmodell am Tropf der Weltwirtschaft. Schwächt sie sich ab, so dürften auch der Umsatz und die Gewinne leiden – so war es zumindest regelmäßig in der Vergangenheit.

Aktienkurs auf tiefstem Stand seit zehn Jahren

Ob diese Ängste jetzt gerechtfertigt sind, bleibt jedem Investor selbst überlassen. Fakt ist, dass die Mehrheit zum Pessimismus neigt, was man gut an der schwachen Aktienkursentwicklung ablesen kann. Der Aktienkurs des Unternehmens ist mit aktuell 31,45 Schweizer Franken im Keller. So günstig gab es die Adecco-Aktie in den letzten zehn Jahren nicht.

Adecco: Starke Dividenden aus der Schweiz

Dabei gab es in den letzten 20 Jahren ohne Ausnahme Dividenden, zuletzt 2,50 Schweizer Franken für das Geschäftsjahr 2021. Das lässt den Schweizer Personaldienstleister zumindest als einen äußerst verlässlichen Dividendenzahler dastehen.

Hauseigene Probleme vorhanden

Wie bei vielen Aktien mit niedriger Bewertung gibt es auch bei Adecco hausgemachte Probleme. So sorgt die komplexe Struktur des Personaldienstleisters für Unübersichtlichkeit, Profitabilitätsprobleme und ein chronisch schwaches Wachstum verschrecken Investoren. Gleichzeitig belastet eine hohe Verschuldung, die im Umfeld steigender Zinsen keineswegs als gut anzusehen ist.

Besserung soll der neue CEO Denis Machuel bringen. Ob es ihm gelingt, dem schwerfällig gewordenen Titanen zu neuem Glanz zu verhelfen, bleibt vorerst abzuwarten. Die Übernahme des US-Technologie-Dienstleisters Akka Technologies Mitte 2021 für 2 Mrd. US-Dollar könnte ein erster Schritt in die richtige Richtung sein.

Der Artikel 1 Hoch-Dividenden-Aktie im Check! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Frank Seehawer besitzt Aktien von Adecco. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022