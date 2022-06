1 Halbleiter-Aktie, die man jetzt unbedingt kaufen sollte

Wichtige Punkte

Der Chiphersteller Micron ist bereit für Wachstum.

Neue Bereiche wie Elektrofahrzeuge und 5G-Telefone könnten riesige Märkte für seine Speicherchips schaffen.

Stetig steigende Umsätze lassen auf eine glänzende Zukunft hoffen.

Egal, ob es sich um ein Smartphone, ein Elektroauto oder einen intelligenten Kühlschrank handelt, fortschrittliche Computerchips (im Handel als Halbleiter bekannt) spielen eine wichtige Rolle beim Betrieb von Elektronikgeräten. Der rasante technologische Fortschritt bei einigen dieser Produkte hat zu einem beispiellosen Anstieg der Nachfrage nach Chips geführt, mit dem die Anbieter nur schwer Schritt halten können.

Das hat dazu geführt, dass die Anleger mit Halbleiteraktien einen überwältigenden Kursanstieg erlebt haben. In den letzten fünf Jahren hat der iShares Semiconductor ETF eine Rendite von 204 % erzielt und damit fast doppelt so viel wie der technologieorientierte Nasdaq-100-Marktindex, der im gleichen Zeitraum um 119 % gestiegen ist.

Micron Technology (WKN: 869020, -5,15 %) ist ein weltweit führendes Unternehmen in einem ganz bestimmten Segment der Chipbranche und steht an der Schwelle zu einem Wachstumsschub. Die Aktie ist sehr attraktiv bewertet, und das könnte das Zeichen sein, dass die Anleger jetzt einsteigen sollten.

Für die Zukunft positioniert

Micron ist ein Spezialist für die Herstellung von Speicherchips (DRAM) und Speicherchips (NAND), die in Verbrauchertechnologien, Industrieanwendungen und Rechenzentren eingesetzt werden. Letztere sind zu einem der wichtigsten Bestandteile der Infrastruktur in der modernen Wirtschaft geworden, da immer mehr Unternehmen ihre Tätigkeiten ins Internet verlagern und einen Ort brauchen, an dem sie die Informationen, die bei ihren täglichen Bemühungen anfallen, speichern und verarbeiten können.

Die Solid-State-Drive (SSD)-Datenspeichertechnologie von Micron wurde entwickelt, um das Rechenzentrum zuverlässiger, schneller und damit kosteneffizienter zu machen. Die SATA-SSD-Serie des Unternehmens ist die meistverkaufte Speicherhardware für Rechenzentren, und Micron arbeitet ständig an Innovationen, um seinen Vorsprung zu vergrößern.

Aber Microns größter potenzieller Wachstumstreiber könnte von Technologien kommen, die gerade erst im Entstehen sind. So bezeichnet das Unternehmen Elektrofahrzeuge als Rechenzentren auf Rädern und hat über 100 neue Modelle im Visier, die allein im Jahr 2022 auf den Markt kommen sollen. Außerdem bedeutet die fortschreitende Entwicklung der Selbstfahrtechnologie, dass diese Autos mehr denn je nach leistungsstarken Speicherchips verlangen, die in manchen Fällen bis zu 140 Gigabyte DRAM benötigen.

Außerdem wird der weltweite Ausbau des 5G-Netzes fortgesetzt, und 5G-fähige Mobilgeräte benötigen etwa die doppelte Speicherkapazität und 50 % mehr Speicher als ihre 4G-Vorgänger. Micron geht davon aus, dass im Jahr 2022 mehr als 700 Millionen 5G-Smartphones verkauft werden, was einem Anstieg von 40 % im Vergleich zu 2021 entsprechen würde. Micron verzeichnet also nicht nur eine starke Nachfrage, sondern liefert gleichzeitig auch leistungsfähigere und komplexere Geräte.

Starkes Wachstum steht bevor

Der Halbleitersektor ist seit jeher sehr zyklisch. Wenn neue Chips auf den Markt kommen, rüsten die Kunden auf, gefolgt von einer Nachfrageflaute. Aber angesichts der Vielzahl von Technologien, die heute fortschrittliche Rechenleistung erfordern, könnte dieser zyklische Charakter langsam verblassen.

Die Umsätze von Micron waren in der Regel im Jahresvergleich unbeständig, aber jetzt befindet sich das Unternehmen in einem stetigen Aufschwung, und das Geschäftsjahr 2022 (das am 31. August endet) wird eines der besten überhaupt sein. Und die Schätzungen der Analysten deuten darauf hin, dass das Geschäftsjahr 2023 sogar noch besser werden könnte, vor allem was die Rendite angeht.

Die starke Nachfrage nach Microns Chips hat dem Unternehmen eine größere Preissetzungsmacht verschafft, sodass die Bruttogewinnmarge im zweiten Quartal auf 47,2 % gestiegen ist, gegenüber 46,4 % im Vorquartal und 26,4 % vor einem Jahr. Das schlägt sich in den Ergebnissen nieder und sorgt für einen starken Gewinn pro Aktie.

Die Micron-Aktie ist ein guter Wert

Micron hat in den letzten zwölf Monaten einen Gewinn von 7,95 US-Dollar pro Aktie erwirtschaftet, was einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von nur 8,5 entspricht. Das ist 67 % billiger als der Nasdaq-100-Index, der mit einem KGV von 26,4 gehandelt wird, was bedeutet, dass sich die Micron-Aktie verdreifachen könnte, wenn es gelingt, die Lücke zu schließen.

Auf Terminbasis sieht der Abschlag sogar noch größer aus. Auf der Grundlage der geschätzten Gewinne im Geschäftsjahr 2023 beträgt Microns Terminkurs nur 5,4. Die Micron-Aktie müsste sich also vervierfachen, um mit dem Terminkurs des Nasdaq-100 von 22,7 gleichzuziehen.

Die größte Herausforderung für das Unternehmen wird darin bestehen, den Anlegern zu beweisen, dass die zyklische Natur der vergangenen Finanzergebnisse vorbei ist und die jüngste Stärke von Dauer ist. An zukünftigen Wachstumstreibern, auf die es sich stützen kann, mangelt es dem Unternehmen sicherlich nicht. Wenn dies gelingt, könnte die Aktie von hier aus weiter steigen.

