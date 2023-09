Die 1. Golden Panda Awards finden in Chengdu statt

Chengdu, China (ots/PRNewswire) -Am 19. und 20. September 2023 werden die 1. Golden Panda Awards in Chengdu in der Provinz Sichuan verliehen. Die von der chinesischen Föderation der Literatur- und Kunstkreise und der Volksregierung der Provinz Sichuan gesponserten Golden Panda Awards werden alle zwei Jahre an herausragende Beiträge aus der ganzen Welt verliehen, darunter Werke in den Bereichen Spielfilm, TV-Drama, Dokumentarfilm und Animation. Die Preise sind wie eine chinesische Kombination aus den Academy Awards und den Emmy Awards.Der Prozess beginnt mit der Einreichung von Beiträgen, die das Organisationskomitee sowohl durch öffentliche Aufrufe als auch durch gezielte Einladungen anfordert. In diesem Jahr wurden 7.024 Arbeiten aus 104 Ländern und Regionen eingereicht, von denen 4.927 von außerhalb Chinas stammen, was 70 % der Gesamtzahl ausmacht.Nach Angaben von Ren Zhonglun, dem Vertreter der Vorjury der 1. Golden Panda Awards, wurden in der ersten Bewertungsrunde 90 Einreichungen nominiert, darunter 29 Spielfilme, 26 TV-Dramen, 20 Dokumentarfilme und 15 Animationen. Der Präsident der Jury ist der renommierte chinesische Regisseur Zhang Yimou, während die Vorsitzenden der Jurys in den Kategorien Spielfilm, TV-Drama, Dokumentarfilm und Animation jeweils der bekannte Regisseur Stanley Tong aus Hongkong, der berühmte chinesische Regisseur Zheng Xiaolong und der mit dem Academy Award und dem Emmy Award ausgezeichnete Regisseur Malcolm Clarke sowie der bekannte Animationsmeister Georges Schwizgebel sind.Bei der mit Spannung erwarteten Verleihung der Golden Panda Awards am 20. September werden die Preisträger bekannt gegeben.Das Maskottchen der Golden Panda Awards ist ein liebenswerter und lebhafter Riesenpanda, während das Design der Trophäe von Bambus, der bevorzugten Nahrung des Riesenpandas, inspiriert wurde. Als seltene Tierart, die seit mindestens acht Millionen Jahren auf der Erde lebt, ist der Riesenpanda der „nationale Schatz" von China und ein Botschafter für Frieden und Freundschaft. Als Heimatstadt des Riesenpandas ist Sichuan der dauerhafte Gastgeber der Golden Panda Awards.Neben der Hauptzeremonie werden bei der 1. Verleihung der Golden Panda Awards zahlreiche weitere Aktivitäten stattfinden, darunter das Golden Panda International Cultural Forum, die Filmvorführung „Let's Watch Movies Together" und die Film- und Fernsehausstellung „Panda Takes You to Look Around the World". Gegenwärtig finden alle oben genannten Aktivitäten bereits in Chengdu statt.China ist mit seinen über 1,4 Milliarden Einwohnern einer der größten Märkte für den Konsum von Kultur- und Kunstprodukten und -werken. Nach Angaben der chinesischen Filmbehörde haben die Kinos im ganzen Land während der Sommerpause (1. Juni bis 31. August) 20,6 Mrd. Chinesische Yuan (ca. 2,8 Mrd. USD) eingenommen und damit einen neuen Kassenrekord aufgestellt.Zweifellos stellt ein solch robuster Markt eine fantastische Plattform dar, die dem Austausch und der gegenseitigen Wertschätzung zwischen den Zivilisationen der Welt förderlich ist. Der stellvertretende Direktor des Organisationskomitees für die Golden Panda Awards, Zhang Hong, drückt es so aus: „Wir hoffen, eine internationale Feier zu veranstalten, die den kulturellen Austausch vertieft und die gegenseitige Wertschätzung zwischen den Zivilisationen fördert."View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-1-golden-panda-awards-finden-in-chengdu-statt-301928560.htmlPressekontakt:Frau Hou,Tel.: 86-10-63074558Original-Content von: The People's Government of Sichuan Province, übermittelt durch news aktuell