1 Fallen-Angel Technologieaktie mit Potenzial zur Kursverdopplung

Fallen-Angel Technologieaktie mit Potenzial zur Kursverdopplung gesucht? Schaut man auf die Aktienkursentwicklungen der stark wachsenden Technologieunternehmen, den sogenannten High-Growth-Investments, so hatte man in den letzten Monaten wenig zu lachen.

Viele der gehypten Growth-Investments verloren über 50 % an Wert. Teilweise könnten die Abverkäufe gerechtfertigt sein, denn zuvor wurden hohe Bewertungen aufgerufen.

Gerechtfertigt wurden die hohen Kurse mit einem starken Wachstum, denn das Geschäft war bei vielen der Technologieunternehmen defizitär. Mit einem Anstieg des Zinsniveaus hat sich nun die Ansicht vieler Investoren geändert.

Fallen-Angel Technologieaktie mit Potenzial einer Kursverdopplung

Zu den vielversprechendsten Wachstumswerten der letzten Jahre galt das Start-up Shopify (WKN: A14TJP). Die als Mini- oder Anti-Amazon gefeierte E-Commerce-Plattform erreichte in der Spitze eine Marktkapitalisierung von über 200 Mrd. US-Dollar zum Ende des Jahres 2021. Übrig geblieben ist heute ein Wert von 44 Mrd. US-Dollar.

Dabei haben sich die Zukunftsaussichten des in Ottawa (Kanada) ansässigen Unternehmens nicht wesentlich verschlechtert. Werfen wir mal einen kurzen Blick auf die aktuellen Entwicklungen, um zu prüfen, ob sich ein Einstieg lohnen könnte.

Was macht Shopify?

Shopify ist eine E-Commerce-Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, einen Online-Shop einzurichten, zu verwalten und zu wachsen. Es bietet Werkzeuge für das Design, den Verkauf und die Verwaltung von Produkten, Lagerbeständen, Kunden und Finanzen.

Darüber hinaus werden auch integrierte Zahlungs- und Versandlösungen sowie eine Vielzahl von Anwendungen und Plug-ins von Drittanbietern angeboten, die Unternehmen zusätzliche Funktionen und Möglichkeiten bieten.

Shopify betont seine Fähigkeit, Unternehmen als „Anti-Amazon“ zu unterstützen, indem es ihnen ermöglicht, unabhängig zu bleiben und direkt mit Kunden zu interagieren, anstatt über eine große Plattform wie Amazon zu verkaufen. Das alles sind schon vielversprechende Verkaufsargumente für die Software-as-a-Service Aktie.

Weitere Potenziale sind vorhanden

Das Potenzial der Shopify-Aktie liegt in ihrem Anspruch als führende E-Commerce-Plattform. Die Nachfrage nach Online-Shopping wächst weiter und Shopify bietet Unternehmen eine benutzerfreundliche und kosteneffiziente Lösung, um ihre Onlinepräsenz aufzubauen und zu verwalten.

Shopify hat auch in jüngster Zeit in sein Netzwerk für die Erfüllung von Bestellungen sowie in die grenzüberschreitenden Handelslösungen investiert, was dazu beitragen kann, das Wachstumspotenzial zu steigern.

Ein weiteres Potenzial liegt in der Tatsache, dass Shopify nicht nur für kleine und mittelständische Unternehmen geeignet ist, sondern auch von großen Marken genutzt werden kann, die eine effektive und kosteneffizientere Alternative zu Amazon suchen.

Shopify strebt auch danach, die Nutzung seiner Dienste durch bestehende Kunden zu erhöhen, was langfristiges Wachstumspotenzial bieten kann.

So sieht’s aktuell aus

Blickt man auf die letzten Quartalszahlen des dritten Quartals 2022, so lässt sich das Potenzial nur bestätigen. Hier wurde ein Umsatzwachstum von 22 % auf 1,4 Mrd. US-Dollar ausgewiesen.

Der auf der Plattform gehandelte Warenwert (GMV) stieg um 11 % auf 46,2 Mrd. US-Dollar. Die Werte überzeugten auch Investoren, die eine Trendwende der Aktie einleiteten. Ob sie nachhaltig ist, bleibt abzuwarten. Vorerst scheint sich auf dem aktuellen Kursniveau von rund 43 US-Dollar (Stand: 23.1.23) ein Boden gebildet zu haben.

Erfreulich war aus operativer Sicht, dass das Wachstum im Vergleich zum Vorquartal wieder an Fahrt gewonnen hat. 2022 war ein Übergangsjahr, das durch den Corona-Boom des E-Commerce der Jahre 2020/2021 in den Schatten gestellt wurde und entsprechend schwach ausfiel.

Die Bewertung der Shopify-Aktie

Blickt man auf die Bewertung der Shopify-Aktie, so lässt sich ein Umsatz-Multiplikator von weniger als 10 ausmachen, was prinzipiell günstig sein kann für ein stark wachsendes Unternehmen.

Weniger überzeugend wirkt das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das sich gar nicht erst ermitteln lässt – aufgrund von Verlusten. Hier wird nach wie vor noch sehr viel Zukunftspotenzial gehandelt, was definitiv auch für Risiken stehen kann.

Blickt man auf das Geschäftsmodell, so lassen sich Abhängigkeitsverhältnisse der Kunden identifizieren, die wie ein Burggraben wirken können. Die Attraktivität des Geschäftsmodells steht somit außer Frage.

Letztlich muss Shopify seinen Investoren langfristig zeigen, dass es auch profitabel wachsen kann. Hier könnte wahrscheinlich aktuell noch das größte Defizit der Kanadier liegen.

Nur durch ein hohes Wachstum mit Gewinnsteigerungen kann der Status einer Fallen-Angel Technologieaktie abgelegt werden. Eine Kursverdopplung wäre angesichts der hohen Bewertung sowie aufgrund des negativen Sentiments für Wachstumsaktien kurzfristig und aus aktueller Sicht nicht zu erwarten.

