1 Dividenden-Champion, der immer interessanter für mich wird!

Dividenden-Champion gesucht? Die Aktien fallen und fallen an den Finanzmärkten. Und das Ende scheint noch lange nicht in Sicht zu sein.

Was einigen Anlegern die Haare zu Berge stehen lässt, ist für andere ein Glücksmoment. Schließlich werden Aktien, die fallen, auch günstiger.

Auch ich sehe die aktuellen Kursrückgänge tendenziell als eine Chance. Eine Chance, um Aktien günstiger für die Altersvorsorge zu kaufen.

Mein Fokus ist dabei auf die Bewertung gerichtet. Umso schmerzlicher ist es für mich festzustellen, dass selbst nach den stärkeren Kursrückgängen bei vielen Qualitätsaktien noch lange kein attraktives Niveau erreicht ist. Es heißt also weiter: warten und Geduld haben.

Trotz aller Entwicklungen ist mir eine Aktie in den letzten Wochen verstärkt aufgefallen. Es handelt sich um den Medizintechniker Medtronic (WKN: A14M2J).

Die Medtronic Aktie

Die Medtronic Aktie mag vielleicht nicht jedem ein Begriff sein, denn es handelt sich nicht um einen Hersteller von Konsum-Markenartikeln. Dennoch ist Medtronic ein Unternehmen von Bedeutung.

Es generierte im vergangenen Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von über 30 Mrd. US-Dollar. Ein Teil davon wurde mit kardiologischen Produkten wie Herzschrittmachern oder Stents erwirtschaftet. Ebenso bietet das Unternehmen Produkte für die Bereiche der Neurologie, Diabetologie und Chirurgie.

Innovationen treiben das organische Wachstum voran

Medtronic besitzt mehr als 49.000 Patente und investiert jährlich über 2,5 Mrd. US-Dollar in die Forschung und Entwicklung – der Grundstein für ein zukünftiges organisches Wachstum.

Ein starkes organisches Wachstum wird zumindest für das laufende Geschäftsjahr 2023 prognostiziert. Erwartet wird ein Zuwachs im mittleren einstelligen Prozentbereich zwischen 4 und 5 %.

Insgesamt rechnet das Management mit einem Umsatz von über 31 Milliarden US-Dollar. Das EPS sollte einen Wert zwischen 5,53 und 5,65 US-Dollar erreichen.

Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich auf 15,8. Dividendenrendite: 3,1 % (Stand: 15.7.22, Reuters).

Medtronic Aktie bald ein Dividenden-König?

Das Spannende dabei ist, dass die Medtronic Aktie zu den verlässlichsten Dividendenaktien der Welt zählt. Das Unternehmen zahlt nicht nur regelmäßig Dividenden. Nein, es erhöht bereits seit 45 Jahren ohne Unterbrechungen seine Dividendenzahlungen.

Gleichzeitig bietet Medtronic ein attraktives Wachstumspotenzial aufgrund seines Produktportfolios. Das Thema Gesundheit wird in den nächsten Jahren weiter an Bedeutung gewinnen, davon gehe ich aus. Vor allem die demografische Situation der Industrieländer sollte dem Konzern in die Karten spielen.

Lange Zeit waren Medizintechnik-Aktien für mich zu teuer. Nun könnte sich die Situation zum Besseren wenden. Auch andere Medizintechniker verbilligen sich zusehends.

Kurzfristig sehen Investoren Probleme

Investoren spüren die Angst der Inflation und sehen, dass auch ein Medizintechniker wie Medtronic höhere Preise verarbeiten muss. Darüber hinaus leiden die Iren unter Lieferketten-Problemen und COVID-19 Lockdowns in China.

Die Kurse könnten daher noch weiter zurückgehen. Das würde mich aber weniger stören, denn mit rückläufigen Kursen wird meist auch ein günstigeres Bewertungsniveau erreicht.

