1 Automotive Aktie: Das wird nichts mehr!

Die Aktie von 1 Automotive wird derzeit als unterbewertet angesehen, basierend auf ihrem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,64 im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Spezialität Einzelhandel"-Branche, die ein KGV von 36,94 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit günstig bewertet ist und aus der Perspektive der fundamentalen Analyse als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt 1 Automotive mit 0,72 Prozent etwas unter dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung als Investment, da die Aktie im Vergleich eher unrentabel erscheint.

Die Stimmung der Anleger hat sich in den letzten Monaten eingetrübt, was zu einer negativen Bewertung des Sentiments und Buzz führt. Zusätzlich wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat 1 Automotive in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +79,32 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die 1 Automotive-Aktie, wobei die fundamentale Analyse positiv ausfällt, während das Sentiment und die Diskussionen eher negativ sind. Die Aktienkursentwicklung hingegen wird positiv bewertet.