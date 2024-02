1 Automotive Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Der Aktienkurs von 1 Automotive hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 70,2 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") eine Überperformance von 79,11 Prozent bedeutet. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -7,43 Prozent, wobei 1 Automotive aktuell 77,63 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der 1 Automotive bei 265,12 USD liegt, was eine +0,99-prozentige Entfernung vom GD200 (262,53 USD) bedeutet und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 280,62 USD, was zu einem Abstand von -5,52 Prozent führt und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der 1 Automotive-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analysteneinschätzung auf langfristiger Basis zeigt, dass von insgesamt 18 Analysten 1 die Aktie als "Gut" einstufen, während keine neutralen oder negativen Bewertungen vorliegen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 280 USD, was einer "Gut"-Einstufung entspricht.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1 Automotive bei 6,64 liegt, was deutlich günstiger ist als das Mittel in der Branche "Spezialität Einzelhandel". Das Branchen-KGV liegt bei 35,76, womit sich ein Abstand von 81 Prozent ergibt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.