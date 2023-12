1 Automotive Aktie: Das gab es noch nie!

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1 Automotive bei 5,99 Euro, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn 5,99 Euro zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung von 84 Prozent. Im Bereich "Spezialität Einzelhandel" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 36, was darauf hindeutet, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Um zu beurteilen, ob die 1 Automotive-Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 38,47 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, basierend auf 25 Tagen, zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 38,51. Somit wird die Aktie sowohl für den RSI7 als auch den RSI25 als "Neutral" eingestuft.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls interessante Einblicke. Die Diskussionsintensität zeigt erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen weist kaum Änderungen auf und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung aufgrund des Sentiments und Buzz.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 1 Automotive-Aktie derzeit +8,72 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und +17,77 Prozent über dem GD200 liegt. Auf dieser Grundlage wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.