1 Automotive Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Im Falle von 1 Automotive wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage mit 34,51 Punkten bewertet, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 38,35, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass 1 Automotive über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Aktivität im Netz verzeichnet. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erhält daher eine "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was zu einer weiteren Einschätzung als "Gut"-Wert führt.

Im Branchenvergleich hat 1 Automotive in den letzten 12 Monaten eine Performance von 43,9 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -6,63 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +50,53 Prozent für 1 Automotive. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von 1 Automotive mit 44,91 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Analysteneinschätzung ergibt insgesamt ein "Neutral". In den letzten 12 Monaten haben 1 Buc, 0 Neutral, 1 Schlecht-Einstufungen vorgelegen. Das Kursziel der Analysten für 1 Automotive liegt durchschnittlich bei 207 USD, was einer prognostizierten Entwicklung des Aktienkurses um -32,27 Prozent entspricht, da der Kurs zuletzt bei 305,63 USD notierte. Daher lautet das Rating in diesem Bereich "Schlecht".

Insgesamt führt die Analysten-Untersuchung zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" für 1 Automotive.