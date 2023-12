1 Automotive Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die technische Analyse zeigt, dass die 1 Automotive-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis eine positive Entwicklung aufweist. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 248,27 USD, während der aktuelle Schlusskurs bei 297,49 USD liegt, was einer Abweichung von +19,83 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (267,78 USD) wird vom aktuellen Schlusskurs (297,49 USD) um +11,09 Prozent übertroffen. Aufgrund dieser positiven Entwicklungen wird die 1 Automotive-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die 1 Automotive-Aktie zeigt ebenfalls positive Signale. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 27, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Einstufung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs daher ein "Gut"-Rating.

Die Meinung der Anleger in sozialen Medien spiegelt ebenfalls eine positive Stimmung wider. In den vergangenen zwei Wochen wurde die 1 Automotive-Aktie überwiegend positiv bewertet, und auch die angesprochenen Themen waren überwiegend positiv. Die Auswertung der Anleger-Stimmung ergibt daher eine insgesamt positive Einstufung.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die 1 Automotive-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance erzielt hat. Während ähnliche Aktien aus dem Bereich "Spezialität Einzelhandel" im Durchschnitt um -17,22 Prozent gefallen sind, konnte die 1 Automotive-Aktie eine Performance von 43,9 Prozent verzeichnen, was einer Outperformance von +61,12 Prozent entspricht. Auch im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Aktie mit einer Performance von 48,54 Prozent über dem Durchschnittswert von -4,64 Prozent. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigen die technische Analyse, die Anleger-Stimmung und der Branchenvergleich eine positive Entwicklung der 1 Automotive-Aktie, was zu einer positiven Gesamteinstufung führt.