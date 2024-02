1 Automotive Aktie: Ist das noch wichtig?

Weitere Suchergebnisse zu "OppFi":

Die Diskussionen rund um 1 Automotive auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den beiden vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Ebenso wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Infolgedessen wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Die Aktie von 1 Automotive wird bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche hat 1 Automotive in den letzten 12 Monaten eine Performance von 70,2 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Outperformance von +79,24 Prozent im Branchenvergleich, da der Durchschnitt der Branche um -9,04 Prozent gefallen ist. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hat das Unternehmen eine Überperformance von 79,4 Prozent im Vergleich zu einer mittleren Rendite von -9,21 Prozent im letzten Jahr. Aufgrund dieser starken Performance wird 1 Automotive in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt 1 Automotive mit 0,72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,43 Prozent in der "Spezialität Einzelhandel"-Branche. Die Differenz von -2,71 Prozent zur Branchen-Dividendenrendite führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Aktie durch die Redaktion in Bezug auf ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die 1 Automotive-Aktie beträgt aktuell 48, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage von 56,6 führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Die Gesamtanalyse der RSIs ergibt somit ein "Neutral"-Rating für 1 Automotive.

Insgesamt zeigt die Analyse der sozialen Medien, der Branchenvergleich Aktienkurs, die Dividendenrendite und der Relative Strength Index, dass die Aktie von 1 Automotive unterschiedlich bewertet wird. Die Investoren sollten diese Informationen als Grundlage für eine fundierte Anlageentscheidung verwenden.