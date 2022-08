1 Aktien-Trick, der mich 20 Jahre gekostet hat. Sei schlauer als ich!

Jeder Investor hat diesen einen Trick, der das Leben von und mit Aktien deutlich erleichtert. Und dieser eine Trick ist nicht selten das Resultat von vielen Jahrzehnten Erfahrung.

Nun hat allerdings nicht jeder Lust, erst einmal 10, 20 oder gar 30 Jahre zu trainieren, um dann endlich mit hoher Effizienz Aktien handeln zu können. Doch mir blieb dieser Aufwand leider nicht erspart.

Obwohl ich tatsächlich einen sehr guten Einstieg hingelegt habe. Kaum vorstellbar, wie Investoren vor 100 Jahren ohne die Weisheiten des mittlerweile über 90-jährigen Warren Buffett unfallfrei investieren konnten.

Diesen einen Trick, der mich über 20 Jahre gekostet hat, konnte mir Warren Buffett leider nicht mit auf den Weg geben. Doch ich bin mir ziemlich sicher, dass der Altmeister schon lange vor meiner Geburt über den folgenden Sachverhalt gestolpert ist.

1 Trick, der Ordnung im Chaos schafft

Wenn Warren Buffett eine Börsenweisheit vom Stapel lässt, verpackt er sie am liebsten in eine passende Metapher. Das ist ein guter Trick. Denn während Formeln und Zahlen nur selten hängen bleiben, kann sich der geneigte Börseneinsteiger unter einem Bauernhof sehr wohl etwas vorstellen.

Jedenfalls gilt das für die ältere Einsteigerschaft. Den digital Nativen müsste man heutzutage womöglich eine Bauernhof-App zeigen.

Metaphern bringen nicht nur eine steile Lernkurve, sondern holen die Börse mit ihren wilden Aktien auf den Boden der Tatsachen zurück. Mit dem richtigen Bild im Kopf sieht plötzlich alles ganz einfach aus. Vorher Chaos, hinterher Ordnung. Und der folgende Trick sollte maximale Ordnung schaffen.

Einsteiger wählen gerne die schlechteste Strategie, um Aktien zu kaufen

Stell dir vor, du läufst durch deine Stadt. Ein Ort mit Häusern und Straßen.

Auf den Straßen kannst du dich frei bewegen. In die meisten Häuser kommst du allerdings nicht rein. Die Tür ist zu.

Nun würdest du nie auf die Idee kommen, panisch an jeder Tür zu rütteln, nur um zu schauen, ob sie vielleicht doch irgendwie aufgeht.

Aber genau so kaufen die meisten Investoren ihr Leben lang Aktien. Es wird dies gekauft und jenes gekauft, immer mit der Hoffnung verbunden, dass sich hier endlich die Tür zu astronomischen Gewinnen öffnet.

Ich warte auf den Tag der offenen Tür

Das ist nicht nur eine ziemlich schlechte Strategie, sondern auch ein absolut schrecklicher Lifestyle. Will man so sein Leben verbringen? Am besten mit der Axt in der Hand vor jeder Tür aufkreuzen?

Der folgende Trick gilt nicht nur in deiner Stadt, sondern auch an der Börse: Warte auf den Tag der offenen Tür. Oder kenne jemanden, der dir die Tür öffnet.

So oder so gehst du ausschließlich in Häuser, deren Türen weit offen stehen. Das werden niemals alle Häuser sein. Doch wer diesen Trick einmal verstanden hat, sieht plötzlich überall offene Türen. Nicht immer und womöglich auch nicht dort, wo man es erwartet hätte. Und manchmal schließen sich Türen wieder, die noch vor Kurzem weit offen standen.

Ich habe zuletzt im Juni 2020 Aktien gekauft. Das war mein Tag der offenen Tür. Und bis sich die nächste grandiose Gelegenheit ergibt, spaziere ich entspannt durch die Straßen.

