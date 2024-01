1,8 Millionen PCs in Deutschland betroffen: Sicherheitsrisiken bei Windows-Systemen

Mehr als 1,8 Millionen Windows-Computer in Deutschland sind mit einem veralteten Betriebssystem im Internet unterwegs, das nicht mehr ausreichend gegen Sicherheitsbedrohungen aus dem Netz geschützt ist.

Mehr als1,8 Millionen Windows-Computer in Deutschland sind laut einer aktuellen Studie des Sicherheitsunternehmens Eset im Internet mit einem veralteten Betriebssystem unterwegs, das nicht mehr ausreichend vor Sicherheitsbedrohungen aus dem Netz schützt. Besonders besorgniserregend ist, dass der Großteil der unsicheren Systeme immer noch mit dem alten Betriebssystem Windows 7 läuft - rund 1,5 Millionen Geräte.

Auch knapp 630.000 Computer mit Windows 8 oder 8.1 sind betroffen, für die Microsoft bereits vor einem Jahr den Support eingestellt hat. Selbst der betagte Software-Dinosaurier Windows XP, der vor 15 Jahren sein letztes größeres Update von Microsoft erhalten hat, ist noch immer nicht vollständig von der Bildfläche verschwunden - laut Eset sind noch gut 90.000 Installationen in Deutschland registriert.

IT-Sicherheitsexperte Thorsten Urbanski von Eset bezeichnet die Zahlen als bedrückend: Trotz jahrelanger Informationskampagnen nutzen Millionen deutscher Anwender immer noch veraltete Windows-Betriebssysteme, was ihnen im Alltag im Büro oder zuhause einem enormen Sicherheitsrisiko aussetzt.

"Wer jetzt nicht handelt, handelt grob fahrlässig", warnt Urbanski und erklärt, dass diese veralteten Rechner ein leichtes Ziel für Cyberkriminelle darstellen. Eine einzige nicht geschlossene Sicherheitslücke in einem Computerprogramm kann ausreichen, um den Rechner zu kapern, alle privaten Daten zu stehlen oder ihn in ein Botnetz einzubinden.

Der Ursprung des Problems liegt in der Vergangenheit: Windows 7 kam im Oktober 2009 als Nachfolger des ungeliebten Windows Vista auf den Markt und wurde bis 2014 von PC-Herstellern verwendet. Auch der Nachfolger Windows 8 hatte einen holprigen Start und überzeugte viele Nutzer nicht. Deshalb blieben vor allem Unternehmen Windows 7 auch nach 2014 treu.

Doch langsam scheint eine Änderung in Sicht zu sein - immer mehr Nutzer wechseln auf ein aktuelles Betriebssystem wie Windows 10 oder sogar 11. Doch Urbanski warnt davor, sich darauf auszuruhen - das nächste Support-Ende steht schon in wenigen Jahren bevor. Mit dem Ablaufdatum 2025 für Windows 10 sollte man sich bereits jetzt darüber Gedanken machen, wie man auch in Zukunft vor Cyberangriffen geschützt bleiben kann.

Für Unternehmen, die weiterhin veraltete Windows-Rechner einsetzen, kann es teuer werden, wenn sie Opfer von Hackerangriffen werden. Denn in solchen Fällen ist unklar, ob Versicherungspolicen greifen - schließlich entsprechen seit Jahren veraltete Windows-Rechner bei weitem nicht mehr dem Stand der Technik. Laut Urbanski lohnt es sich also, in die richtige Sicherheitstechnologie zu investieren, um sich vor potenziellen Schäden zu schützen.

Abschließend betont der Experte, dass es zwar erfreulich ist, dass immer mehr Nutzer auf aktuelle Betriebssysteme umsteigen, doch das allein nicht ausreicht. Es ist wichtig, sich kontinuierlich mit den neuesten Technologien und Sicherheitsmaßnahmen auseinanderzusetzen, um auch in Zukunft geschützt zu sein. Ein Umdenken und Handeln ist jetzt mehr denn je gefragt.

