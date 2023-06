1,8 Millionen Kinder auf staatliche Unterstützung angewiesen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die auf staatliche Unterstützung angewiesen sind, lag Ende vergangenen Jahres bei rund 1,8 Millionen. Das geht aus einer Antwort des Bundessozialministeriums auf eine AfD-Anfrage hervor. Die "Welt" hatte zuerst darüber berichtet. Nach einem Rückgang um etwa 88 000 im Vorjahr gab es der Antwort zufolge nun einen Anstieg um etwa 192 000.

Im vergangenen Dezember lebten demnach 930 000 Minderjährige mit deutscher und 888 000 mit ausländischer Staatsangehörigkeit als Leistungsbezieher in sogenannten Bedarfsgemeinschaften - also Familien, die auf staatliche Unterstützung angewiesen sind. Der AfD-Abgeordnete René Springer hatte in seiner Anfrage nach einer solchen Aufschlüsselung gefragt. Die Zahl der betroffenen Kinder und Jugendlichen mit ausländischer Staatsangehörigkeit hat sich demzufolge seit 2010 fast verdreifacht.

In der Antwort des Ministeriums heißt es, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine habe in Europa die größte Fluchtbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst. Ukrainische Geflüchtete hätten in der Regel Anspruch auf Leistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II, früher Hartz IV, jetzt Bürgergeld). Der überwiegende Teil der Geflüchteten seien Frauen und Kinder. Somit hätten sich die Zahlen der Ausländer im SGB II seit Beginn des Krieges deutlich erhöht./jr/DP/ngu