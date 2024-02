1-800-Flowers-Anleger sollten sich noch gedulden!

Der Aktienkurs von 1-800-flowers zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -6,19 Prozent, was mehr als 3 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" verzeichnet eine mittlere Rendite von -9,56 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei 1-800-flowers mit 3,37 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Bei 1-800-flowers zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen eine negative Veränderung auf, wodurch die Redaktion zu einer "Schlecht"-Bewertung gelangt.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses herangezogen. Der RSI von 1-800-flowers liegt bei 52,55, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 51,42, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Analysen von 1-800-flowers auf sozialen Plattformen zeigen, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv ist. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um 1-800-flowers in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.