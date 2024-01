1-800-Flowers Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die Analystenbewertung für 1-800-Flowers sieht insgesamt positiv aus, da in den letzten 12 Monaten eine gute Empfehlung ausgesprochen wurde. Es gab eine Kaufempfehlung, eine neutrale Empfehlung und keine schlechten Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 13,5 USD, was einem potenziellen Anstieg um 25,23 Prozent entspricht. Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie sowohl über dem 200-Tage-Durchschnitt als auch über dem 50-Tage-Durchschnitt liegt, was zu einer positiven Bewertung führt.

Auf fundamentaler Ebene weist die Aktie ein relativ hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 55,49 auf, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dadurch wird die Aktie als "teuer" eingestuft und erhält eine schlechte Bewertung aufgrund fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als überverkauft eingestuft, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine gute Einschätzung der 1-800-Flowers-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysemethoden.