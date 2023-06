1-800-Flowers Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

1-800-flowers, ein Unternehmen aus dem Markt "Internet Einzelhandel", notiert aktuell (Stand 08:14 Uhr) mit 7.9 USD unverändert, die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir 1-800-flowers einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob 1-800-flowers jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der 1-800-flowers liegt bei 50,69, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die 1-800-flowers bewegt sich bei 50,14. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1-800-flowers liegt bei einem Wert von 60,39. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" (KGV von 39,39) über dem Durschschnitt (ca. 53 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist 1-800-flowers damit überbewertet und erhält folglich eine "Sell"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die 1-800-flowers-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu 1-800-flowers vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (13,5 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 70,89 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 7,9 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält 1-800-flowers eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.