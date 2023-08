1&1 Aktien – Achtung Rohrkrepierer! So sieht es der Platow Brief. Und keine Trednwende.

1&1 – Echte Trendwende oder doch nur Rohrkrepierer?

Es ist Jahre her, dass Investoren beim Mobilfunker 1&1 einen zweistelligen Kurssprung erlebten. Doch am Mittwoch (2.8.) war es bei der SDAX-Aktie (12,82 Euro; DE0005545503) wieder so weit.

Nachdem ein Vorvertrag für eine langfristige „National Roaming“-Partnerschaft mit Vodafone bekannt gegeben wurde, schoss das Papier bis Tagesende um 17% in die Höhe. Spätestens ab 1.10.24 können Kunden für noch nicht vom neuen eigenen Mobilfunknetz versorgte Gebiete auf das Vodafone-Netz (inklusive 5G) zugreifen. Ein wahrer Befreiungsschlag ist das aber nicht, denn ohne eigenes Netz müssen weiter Nutzungsgebühren bezahlt werden. Bisher gingen die an den Partner Telefónica, künftig dann an Vodafone. Die hohen Fremdgebühren waren ein Hauptgrund für den Bau eines eigenen 5G-Mobilfunknetzes, von dessen Aufbau das Unternehmen auch nicht abrücken will, wie es uns auf Anfrage erklärte. Dieses bei Investoren ungeliebte Vorhaben verlief bisher schleppend und CEO Ralph Dommermuth plant 2023 mit Investitionen von 320 Mio. (2022: ca. 250 Mio.) Mio. Euro.