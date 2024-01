1&1 AG ist zurück!

Der Aktienkurs von 1& wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Telekommunikationsdienstsektor um 12,88 Prozent übertroffen. Die Branche für drahtlose Telekommunikationsdienste verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 2,9 Prozent, während 1& mit 9,98 Prozent deutlich darüber liegt. Dies führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +40,99 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Wert von 16,44 EUR über dem letzten Schlusskurs um +11,31 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Aktie von 1& zeigt auch eine erhöhte Aktivität hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für 1& in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von 1& ein Neutral-Titel. Der RSI7 liegt bei 4,83, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 35,53 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

