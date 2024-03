1&1 AG Aktie: Das war ja klar …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1& beträgt derzeit 9, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 43,11 für Drahtlose Telekommunikationsdienste unter dem Durchschnitt liegt (ca. 78 Prozent). Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für 1& liegt bei 76,47 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das 1&-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating für diesen Abschnitt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 15,16 EUR für den Schlusskurs der 1&-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 15,84 EUR (+4,49 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Schlusskurs liegt jedoch unter dem 50-Tages-Durchschnitt von 17,67 EUR, was zu einem "Schlecht"-Rating in diesem Bereich führt. Insgesamt wird die 1&-Aktie daher für die einfache Charttechnik mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen rund um den 1&-Titel hin. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" bewertet werden kann. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von 1& bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.