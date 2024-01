1&1 AG Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die Aktie des Unternehmens 1& wird derzeit im Vergleich zum Branchendurchschnitt als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 10,2, was einem Abstand von 70 Prozent zum Branchen-KGV von 34,45 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung festgestellt werden. Dies führt zu einer positiven Bewertung auf dieser Basis. Zudem wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird. Insgesamt erhält 1& daher eine positive Bewertung auf dieser Stufe.

Jedoch fällt die Bewertung in Bezug auf die Dividende weniger positiv aus. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei 0, was eine negative Differenz von -5,26 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal hinsichtlich der Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und auch die besprochenen Themen rund um den Wert sind größtenteils positiv. Auch die Handelssignale deuten auf eine positive Bewertung hin.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von 1& bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist und eine "Gut"-Einstufung erhält.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre 1&1 AG-Analyse vom 29.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich 1&1 AG jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen 1&1 AG-Analyse.

1&1 AG: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...