1&1 AG Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Aktuell liegt der RSI7 für 1& bei 56,14 Punkten und der RSI25 bei 39,15 Punkten. Beide Werte zeigen an, dass die 1&-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb sie in dieser Kategorie mit "Neutral" bewertet wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste" liegt die Rendite von 1& bei 12,88 Prozent, was mehr als 17 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" verzeichnete eine mittlere Rendite von 2,08 Prozent, wobei 1& mit 10,8 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die 1&-Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1& liegt bei 10, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" (KGV von 35,71) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die 1&-Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs der 1& bei 18,56 EUR, was mit +34,1 Prozent Entfernung vom GD200 (13,84 EUR) ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 17,5 EUR auf, was einem Abstand von +6,06 Prozent entspricht. Zusammenfassend wird der Kurs der 1&-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

1&1 AG kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich 1&1 AG jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen 1&1 AG-Analyse.

1&1 AG: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...