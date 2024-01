1&1 AG Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von 1& eine Performance von 12,88 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche eine Outperformance von +10,46 Prozent bedeutet. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor hatte dagegen eine mittlere Rendite von -4,27 Prozent im letzten Jahr, wobei 1& um 17,15 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über 1&. Die Aktie erhält deshalb eine "Neutral"-Bewertung, da es weder übermäßig positive noch negative Diskussionen gab. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über 1& wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen zur Aktie von 1& veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen war weder eine starke Beschäftigung mit positiven noch mit negativen Themen rund um 1& zu beobachten, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Weitergehende Untersuchungen zeigen, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf die Dividende weist 1& derzeit eine Dividendenrendite von 0,27 Prozent auf, was deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,56 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche beträgt -5,29 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

1&1 AG kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich 1&1 AG jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen 1&1 AG-Analyse.

1&1 AG: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...