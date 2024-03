1&1 AG Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Der Aktienkurs von 1& hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste" eine Rendite von 12,88 Prozent erzielt, was mehr als 21 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche für "Drahtlose Telekommunikationsdienste" verzeichnete eine mittlere Rendite von 1,19 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei 1& mit 11,69 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Entwicklung führte zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen für die Aktie von 1&. Daher wird die Aktie neutral bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine bedeutenden Veränderungen, was insgesamt zu einer negativen Bewertung auf dieser Stufe führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der 1& liegt bei 75, was zu einer negativen Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 71,77 und deutet ebenfalls auf eine negative Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite von 1& liegt aktuell bei 0,27 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,6 Prozent liegt, was zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie führt.

Insgesamt ergibt sich aus diesen Faktoren eine eher negative Einschätzung der Aktie von 1& in Bezug auf verschiedene Kriterien wie Aktienkurs, Sentiment, RSI und Dividende.

