1&1 AG Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die technische Analyse der 1&-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 18,98 EUR lag, was einem Unterschied von +39,35 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 13,62 EUR entspricht. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 17,19 EUR liegt der Schlusskurs mit einer Abweichung von +10,41 Prozent darüber, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste" konnte die 1&-Aktie mit einer Rendite von 12,88 Prozent überzeugen, was mehr als 18 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Drahtlosen Telekommunikationsdienste"-Branche schneidet die Aktie mit einer Rendite von 10,01 Prozent deutlich besser ab, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden größtenteils positiv aufgenommen, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis der Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die 1&-Aktie zeigt einen Wert von 35, was auf ein neutral bewertetes Wertpapier hindeutet. Der RSI der letzten 25 Handelstage lässt hingegen darauf schließen, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die 1&-Aktie daher eine positive "Gut"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse, der Branchenvergleich, der Anlegerstimmung und des Relative Strength Index.

