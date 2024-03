1&1 AG Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Die Stimmung der Anleger und das Anleger-Sentiment für die Aktien von 1& wurden in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An acht Tagen überwogen die positiven Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen zeigt sich jedoch vor allem ein Interesse an negativen Themen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite der 1&-Aktie beträgt 0,27 Prozent, was 5,38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet daher die Dividendenpolitik als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Bei der technischen Analyse der 1&-Aktie wird der 50- und 200-Tage-Durchschnitt betrachtet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 14,78 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 17,16 EUR liegt, was eine positive Abweichung von 16,1 Prozent bedeutet und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 18,09 EUR, was zu einer negativen Abweichung von 5,14 Prozent führt und somit eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Insgesamt wird 1& auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Basierend auf dem Relative Strength-Index erhält die 1&-Aktie ein "Neutral"-Rating. Der RSI7 liegt bei 38,64, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 62,13 liegt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Damit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

