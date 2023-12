1&1 AG Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der 1&-Aktie von 15,68 EUR um +22,88 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 12,76 EUR abweicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 16,3 EUR ergibt sich nur eine Abweichung von -3,8 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der 1&-Aktie mit 12,88 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Bereich "Telekommunikationsdienste", die lediglich 0,68 Prozent beträgt. Auch im Vergleich zur "Drahtlosen Telekommunikationsdienste"-Branche schneidet 1& mit 12,2 Prozent deutlich besser ab. Aus diesem Grund erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Es gab keine negativen Diskussionen und die Anleger waren mehrheitlich neutral oder positiv eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf Basis der Stimmungsanalyse und der bestätigten Handelssignale erhält 1& daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie hierfür mit einem "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert. Insgesamt erhält 1& auf dieser Stufe daher eine "Schlecht"-Bewertung.

