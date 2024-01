1&1 AG Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Der Aktienkurs von 1& hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 12,88 Prozent verzeichnet, was mehr als 17 Prozent über dem Branchendurchschnitt der "Telekommunikationsdienste" liegt. Auch im Vergleich zur "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 3,18 Prozent erzielt hat, liegt 1& mit 9,7 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich bei 1& aktuell ein Verhältnis von 0, was eine negative Differenz von -5,36 Prozent zum Branchendurchschnitt der "Drahtlose Telekommunikationsdienste" darstellt. Daher wird die Dividendenpolitik von 1& von unseren Analysten heute mit einer "Schlecht"-Bewertung beurteilt.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) wird die 1&-Aktie anhand des 7-Tage-RSI mit einem Wert von 14,47 Punkten als überverkauft eingestuft, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI25 liegt bei 36,22, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält 1& eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse hat die 1&-Aktie in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 12,94 EUR verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 18,26 EUR, was einem Unterschied von +41,11 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Sowohl in Bezug auf den 200-Tages-Durchschnitt als auch den 50-Tages-Durchschnitt wird die 1&-Aktie mit einem "Gut"-Rating bedacht. Insgesamt erhält 1& somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

