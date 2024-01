1&1 AG Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die technische Analyse der 1&-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 13,76 EUR liegt. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 18,98 EUR aus dem Handel ging und somit einen Abstand von +37,94 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 17,38 EUR, was einer Differenz von +9,21 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Gut"-Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Bewertung auf Basis beider Zeiträume.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste" zeigt sich, dass die Rendite der 1&-Aktie mit 12,88 Prozent mehr als 18 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche, die eine mittlere Rendite von 2,59 Prozent in den vergangenen 12 Monaten aufweist, liegt die Rendite von 1& mit 10,29 Prozent ebenfalls deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik zeigt sich jedoch eine negative Differenz von -5,26 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste", da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei 1& aktuell bei 0 liegt. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik von 1& von den Analysten als "Schlecht" bewertet.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den vergangenen vier Wochen bei 1& eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls mit einem "Gut" bewertet. Zudem wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält 1& daher auch in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

