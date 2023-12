1&1 AG Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für die 1&-Aktie liegt der RSI bei 66,4, was einer neutralen Bewertung entspricht. Auch der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, ergibt eine neutrale Einstufung mit einem Wert von 56,93. Insgesamt führt dies zu einem neutralen Rating für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der 1&-Aktie ein "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren zugeschrieben wird. Der aktuelle 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 12,68 EUR, während der letzte Schlusskurs mit 16,26 EUR deutlich darüber liegt. Beim 50-Tage-Durchschnitt ergibt sich hingegen eine neutrale Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die 1&-Aktie haben sich in den letzten Wochen eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, weshalb eine neutrale Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass 1& mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,97 deutlich günstiger bewertet ist als der Branchendurchschnitt von 29,07. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

