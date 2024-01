1&1 AG Aktie: Nächster Hammer kommt!

Der Relative Strength Index, auch RSI genannt, ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf eine Skala von 0 bis 100. Der 1&-RSI liegt bei 44,12, was als "Neutral" eingestuft wird, während der RSI25 bei 27,84 liegt, was zu einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage führt. Insgesamt erhält 1& daher ein "Gut"-Rating basierend auf dem Relative Strength Index.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die 1&-Aktie ein Durchschnitt von 13,53 EUR für den Schlusskurs aus den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 18,84 EUR, was einem Unterschied von +39,25 Prozent entspricht, und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Entwicklungen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung basierend auf der technischen Analyse führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die 1&-Aktie lassen auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität schließen, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung in diesem Bereich führt.

Im Branchenvergleich Aktienkurs schneidet 1& mit einer Rendite von 12,88 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste" hervorragend ab, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Insgesamt ergibt sich für 1& eine positive Bewertung basierend auf verschiedenen Bewertungskriterien, was auf eine gute Entwicklung der Aktie hinweist.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre 1&1 AG-Analyse vom 21.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich 1&1 AG jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen 1&1 AG-Analyse.

1&1 AG: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...