1&1 AG Aktie: Nächster Hammer kommt!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wie Anleger feststellen konnten. Das Stimmungsbarometer zeigte an vier Tagen grün an, was bedeutet, dass es keine negativen Diskussionen gab. An drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen 1&. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Es wurden 4 "Gut"-Signale und kein "Schlecht"-Signal auf der Basis der Kommunikation ermittelt, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der 1&-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 13,23 EUR liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 18,76 EUR, was einer positiven Abweichung von 41,8 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 16,78 EUR liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +11,8 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich, dass 1& mit einer Dividende von 0,27 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Drahtlose Telekommunikationsdienste (5,66 %) eine niedrigere Ausschüttung aufweist. Die Differenz beträgt 5,39 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Telekommunikationsdienste") hat die Aktie von 1& im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,88 Prozent erzielt, was 16,75 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" beträgt 3,13 Prozent, und 1& liegt aktuell 9,75 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

