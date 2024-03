1&1 AG Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der 1& bei 16,3 EUR liegt, was einer Entfernung von +9,32 Prozent vom GD200 (14,91 EUR) entspricht. Dies deutet auf ein "Gut"-Signal aus charttechnischer Sicht hin. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 17,97 EUR. Dies bedeutet, dass ein "Schlecht"-Signal vorliegt, da der Abstand -9,29 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der 1&-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Wenn es um die fundamentale Bewertung geht, beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 9,28 und liegt damit um 76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Drahtlose Telekommunikationsdienste) von 39. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb 1& auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Analyse des Sentiments und Buzzes zeigt, dass sich die Stimmung für 1& in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb 1& dafür ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über 1& wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, doch in den letzten ein, zwei Tagen sind es vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen, weshalb 1& auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.

