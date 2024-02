1&1 AG Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von 1& als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Aktie von 1& ergibt sich ein RSI7-Wert von 97,14, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein RSI25-Wert von 49,15, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Dadurch erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die aktuelle Dividendenrendite für 1& beträgt 0,27 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt mit 0,03 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (0,3) für diese Aktie. Die Dividendenpolitik von 1& wird daher von den Analysten als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der 1&-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 13,96 EUR. Der letzte Schlusskurs von 18,34 EUR weicht somit um +31,38 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (17,64 EUR) erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber 1& eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält 1& daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Insgesamt erhält 1& von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

1&1 AG kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich 1&1 AG jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen 1&1 AG-Analyse.

1&1 AG: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...